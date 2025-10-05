LBA Olimpia Milano-Bertram Derthona 71-74 sconfitta alla 1ª giornata l’EA7 coach Messina al GdI | Migliorare in difesa per avere più fiducia

Nella prima giornata di LBA, il campionato italiano di basket, l’Olimpia Milano viene sconfitta all’Unipol Forum per 74-71 dalla Bertram Derthona allenata dall’ex vice allenatore di Milano Mario Fioretti. Per coach Messina, intervistato dal Giornale d’Italia, la squadra deve “migliorare in difesa pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

LBA, Olimpia Milano-Bertram Derthona 71-74, sconfitta alla 1ª giornata l'EA7, coach Messina al GdI: "Migliorare in difesa per avere più fiducia"

