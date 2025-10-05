Lazio solo un pari contro il Torino
I minuti sono 103 alla fine, Lazio-Torino finisce 3-3 tra i rimpianti di tutti e il retrogusto amaro di due squadre piene di difetti. Almeno, però, Sarri può sperare negli assenti, troppi per reggere tutta la partita con l'ex Baroni all'ultima spiaggia per salvare la panchina. Senza Marusic, Gigot e Pellegrini in difesa, a centrocampo Dele-Bashiru, Guendouzi (scontava l'ultima giornata di squalifica), Vecino e Rovella, più Zaccagni in attacco fermatosi nella rifinitura, non si poteva fare di più. Una squadra rabberciata, troppo offensiva che ha pagato anche la giornata storta dei due attaccanti Dia e Castellanos, bloccati dalla difesa granata. 🔗 Leggi su Iltempo.it
