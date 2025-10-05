Lazio Lotito frena sul mercato | Saldo zero e attesa per sponsor e diritti TV
Calciomercato bloccato per la Lazio: il numero uno biancoceleste Lotito guarda a sponsor e diritti TV per sbloccare i conti Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato nel pre-partita di Lazio–Torino, lanciando un messaggio che non lascia grandi margini all’ottimismo sul fronte del calciomercato. «L’indice è all’80%. Chiunque si trovi in questa situazione può . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Lazio: c'è già un clamoroso ultimatum di Sarri a Lotito
Lotito cede la Lazio? Il comunicato del club biancoceleste
Lazio, migliaia di tifosi in piazza contro la gestione Lotito
Lazio, Lotito frena sul mercato: saldo zero e attesa per lo sblocco invernale - Lotito conferma i vincoli : senza introiti da diritti TV e sponsor, la sessione resta congelata.
Lazio, Lotito accusa il dissenso: «Farò mercato». Danilo: «Nessuna rivincita con la società» - La Curva Nord non fa sconti durante tutta la gara col Torino a Lotito, scatenato prima del fischio d'inizio ai microfoni di Dazn: «Abbiamo ...