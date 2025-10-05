Calciomercato bloccato per la Lazio: il numero uno biancoceleste Lotito guarda a sponsor e diritti TV per sbloccare i conti Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato nel pre-partita di Lazio–Torino, lanciando un messaggio che non lascia grandi margini all’ottimismo sul fronte del calciomercato. «L’indice è all’80%. Chiunque si trovi in questa situazione può . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio, Lotito frena sul mercato: “Saldo zero” e attesa per sponsor e diritti TV