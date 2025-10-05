Lazio decisione presa | Rovella si opera! Ecco i tempi di recupero e le ultime novità sull’infortunio

Lazio, il centrocampista ex Genoa e Juve Rovella va verso l’operazione: stop di un mese per il centrocampista La notizia è ormai ufficiale: Niccolò Rovella, centrocampista classe 2001 della Lazio dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia che lo hanno condizionato nelle ultime settimane. Dopo aver provato un percorso conservativo, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, decisione presa: Rovella si opera! Ecco i tempi di recupero e le ultime novità sull’infortunio

In questa notizia si parla di: lazio - decisione

Calciomercato Lazio, la decisione è presa: quando avverranno i due tagli

Manganiello annulla il gol della Lazio e annuncia la decisione a tutto lo stadio: inaugurata la novità del Var

In Como-Lazio l’arbitro spiega il Var, apre il microfono e parla: “Decisione finale”

Lazio, entro oggi la decisione di Rovella sull’operazione: le ultime https://radiosei.it/articolo/lazio-oggi-decisione-rovella-operazione-ultime/… - X Vai su X

Lazio, entro oggi la decisione di Rovella sull’operazione: le ultime - facebook.com Vai su Facebook

Lazio, decisione presa: Rovella si opera! Ecco i tempi di recupero e le ultime novità sull’infortunio - Lazio, il centrocampista ex Genoa e Juve Rovella va verso l’operazione: stop di un mese per il centrocampista La notizia è ormai ufficiale: Niccolò Rovella, centrocampista classe 2001 della Lazio dovr ... Segnala calcionews24.com

Lazio, Rovella si opera per pubalgia: tempi di recupero e novità sull’infortunio - Previsto un mese di stop, le ultime La decisione è ormai definitiva: Niccolò Rovella, centrocampista classe 20 ... Riporta lazionews24.com