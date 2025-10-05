Lazio Cancellieri | Penso che potevamo portare la vittoria a casa è un pareggio che ci sta un po’ stretto

Calcionews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio, le parole nel post gara di Cancellieri: «Mi sento migliorato, sento di crescere, di seguire quel che chiede il mister» Matteo Cancellieri, attaccante classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Roma e oggi protagonista con la maglia della Lazio, è l’uomo del momento in casa biancoceleste. Nel pareggio contro il Torino, il giovane talento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio cancellieri penso che potevamo portare la vittoria a casa 232 un pareggio che ci sta un po8217 stretto

© Calcionews24.com - Lazio, Cancellieri: «Penso che potevamo portare la vittoria a casa, è un pareggio che ci sta un po’ stretto»

In questa notizia si parla di: lazio - cancellieri

Mercato Lazio: futuro in bilico per Cancellieri! Un club estero osserva l’attaccante biancoceleste: le ultime

Lazio imballata, 3 gol alla Primavera: occasioni e legni, in gol Pedro, Cancellieri e Basic

La Lazio supera in amichevole la formazione Primavera: a segno Pedro, Cancellieri e Basic

lazio cancellieri penso potevamoCancellieri a Dazn: «Ho lavorato tanto per tornare così. Questa Lazio si toglierà delle soddisfazioni» - Le dichiarazioni dell’esterno di Sarri È lui l’uomo del momento, la luce più abbagliante in un p ... Si legge su lazionews24.com

lazio cancellieri penso potevamoLazio-Torino 3-3, Cancellieri: “Potevamo tranquillamente vincere” - Nei minuti successivi alla sfida tra granata e biancocelesti, chiusasi sul 3- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lazio Cancellieri Penso Potevamo