Lazio Cancellieri | Penso che potevamo portare la vittoria a casa è un pareggio che ci sta un po’ stretto
Lazio, le parole nel post gara di Cancellieri: «Mi sento migliorato, sento di crescere, di seguire quel che chiede il mister» Matteo Cancellieri, attaccante classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Roma e oggi protagonista con la maglia della Lazio, è l’uomo del momento in casa biancoceleste. Nel pareggio contro il Torino, il giovane talento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: lazio - cancellieri
Mercato Lazio: futuro in bilico per Cancellieri! Un club estero osserva l’attaccante biancoceleste: le ultime
Lazio imballata, 3 gol alla Primavera: occasioni e legni, in gol Pedro, Cancellieri e Basic
La Lazio supera in amichevole la formazione Primavera: a segno Pedro, Cancellieri e Basic
Matteo Cancellieri, esterno della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lazio-Torino. Non ti vedo contento nonostante la doppietta, come mai? “E’ un pareggio che ci prendiamo ma ci sta stretto. Nonostante la doppietta non sono del tutto - facebook.com Vai su Facebook
La Lazio fatica. Nel bicchiere mezzo pieno c’è un Cancellieri che sboccia. Noslin recupera con tigna un pallone perso, rientra in area e viene steso. Rigore del pari realizzato da un Cataldi glaciale: fa la cosa più difficile nel momento peggiore.. Basta? Per oggi - X Vai su X
Cancellieri a Dazn: «Ho lavorato tanto per tornare così. Questa Lazio si toglierà delle soddisfazioni» - Le dichiarazioni dell’esterno di Sarri È lui l’uomo del momento, la luce più abbagliante in un p ... Si legge su lazionews24.com
Lazio-Torino 3-3, Cancellieri: “Potevamo tranquillamente vincere” - Nei minuti successivi alla sfida tra granata e biancocelesti, chiusasi sul 3- msn.com scrive