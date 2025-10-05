L’Azienda sanitaria annuncia nuove assunzioni
E’ il problema dei problemi, l’esigenza assoluta per una sanità che riesca davvero a dare risposte. Serve personale, servono medici soprattutto, occorre dare linfa vitale ad un sistema in affanno da tanto tempo. Il direttore dell’Ast, Roberto Grinta, risponde snocciolando numeri e storie, oggi proprio sarà presentato alla città, che peraltro già la conosce bene come professionista serio e competente, il nuovo primario di otorinolaringoiatria Giorgio Zaraca. Presto ci saranno altre novità, legate ai primari ma non solo. Dopo l’assunzione di quattro Pediatri, avvenuta con determina 308 del 4 settembre scorso e la determina 333 del 1 ottobre per l’assunzione di cinque Anestesisti (dopo il concorso espletato il 23 settembre scorso) "continua l’impegno dell’Ast Fermo per potenziare l’organico della sanità fermana, per garantire prestazioni sempre più puntuali, qualificate ed efficienti ai cittadini", sottolinea Grinta, che annuncia come il prossimo 8 ottobre si terrà il concorso per dirigente medico della Uoc di Psichiatria: "La salute mentale è una priorità assoluta per l’Azienda sanitaria di Fermo e rafforzare l’organico, appunto, dell’unità operativa di Psichiatria, guidata dal direttore Mara Palmieri, va proprio nella direzione di una sempre più attenta e puntuale risposta a un’esigenza di attenzioni e cure, in continua evoluzione, nei confronti dei pazienti affetti da patologie mentali e dei loro familiari, una mission che la Direzione dell’Azienda sta portando avanti con la preziosa collaborazione dell’associazionismo territoriale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: azienda - sanitaria
“Tortura e rifiuto di atti d'ufficio”, perché Martina Oppelli ha denunciato l’Azienda sanitaria prima di morire
Neonati prematuri morti in ospedale, il batterio contratto «da un detergente per i piatti». Sospeso l'uso in tutti gli ospedali. La decisione dell'azienda sanitaria
Mancano medici specialisti, siglato un accordo fra la Asl e l'azienda sanitaria del Molise
Domani all’Ospedale di Matera apertura straordinaria degli ambulatori per ridurre le liste d’attesa Prosegue con decisione l’impegno per il recupero delle prestazioni e l’abbattimento delle liste d’attesa dell’Azienda Sanitaria di Matera. Per questo domani, dom - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, UGL: “I 2 miliardi annunciati non sono la svolta, investire in nuove assunzione e contratti” - La UGL Salute chiede un cambio di passo immediato: “I fondi stanziati devono essere destinati a rafforzare il personale, rinnovare i contratti e rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale ... castellinotizie.it scrive
Schillaci definisce le priorità: “Fondo sanitario aumenterà di 6 miliardi nel prossimo anno per assunzioni, prevenzione e salute mentale”. E poi annuncia: “Dipendenti ... - Tramonta l’ipotesi della dipendenza per i medici di famiglia: “Verrà però fissato un orario congruo di presenza ... Secondo quotidianosanita.it