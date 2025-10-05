L’Azienda sanitaria annuncia nuove assunzioni

E’ il problema dei problemi, l’esigenza assoluta per una sanità che riesca davvero a dare risposte. Serve personale, servono medici soprattutto, occorre dare linfa vitale ad un sistema in affanno da tanto tempo. Il direttore dell’Ast, Roberto Grinta, risponde snocciolando numeri e storie, oggi proprio sarà presentato alla città, che peraltro già la conosce bene come professionista serio e competente, il nuovo primario di otorinolaringoiatria Giorgio Zaraca. Presto ci saranno altre novità, legate ai primari ma non solo. Dopo l’assunzione di quattro Pediatri, avvenuta con determina 308 del 4 settembre scorso e la determina 333 del 1 ottobre per l’assunzione di cinque Anestesisti (dopo il concorso espletato il 23 settembre scorso) "continua l’impegno dell’Ast Fermo per potenziare l’organico della sanità fermana, per garantire prestazioni sempre più puntuali, qualificate ed efficienti ai cittadini", sottolinea Grinta, che annuncia come il prossimo 8 ottobre si terrà il concorso per dirigente medico della Uoc di Psichiatria: "La salute mentale è una priorità assoluta per l’Azienda sanitaria di Fermo e rafforzare l’organico, appunto, dell’unità operativa di Psichiatria, guidata dal direttore Mara Palmieri, va proprio nella direzione di una sempre più attenta e puntuale risposta a un’esigenza di attenzioni e cure, in continua evoluzione, nei confronti dei pazienti affetti da patologie mentali e dei loro familiari, una mission che la Direzione dell’Azienda sta portando avanti con la preziosa collaborazione dell’associazionismo territoriale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

