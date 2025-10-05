L’avversario di oggi Il tecnico Baiano propone il 3-4-1-2 Occhio agli ex
Se il Siena cerca di allungare a cinque la striscia positiva, il Follonica Gavorrano oggi al Malservisi-Matteini va a caccia del riscatto dopo due battute a vuoto. I punti in classifica dei maremmani sono sette dopo la sconfitta di Prato per 2-0, la seconda consecutiva in campionato dopo quella con la Terranuova Traiana nel turno infrasettimanale. Le vittorie sono così due, con un pareggio e due sconfitte sino a questo momento, con 5 gol segnati e 6 subiti. Ex di turno, da parte bianconera, è Matteo Masini, apprezzato protagonista in biancorossoblù nelle ultime due stagioni, anche se condizionate da alcuni infortuni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: avversario - oggi
Chi è Vit Kopriva, l’avversario di Sinner oggi agli Us Open 2025. Sei Challenger in bacheca e tesseramento in Italia
Oggi la gara tra Stati Uniti e Gran Bretagna deciderà l’ultimo avversario delle azzurre. Santa Jasmine spinge l’Italia in finale di BJK Cup
Perché Jannik Sinner non gioca oggi a Shanghai: l’accordo con gli organizzatori, orario, avversario, tv
Sinner batte Marozsan oggi, Atp Pechino. Risultato e avversario in semifinale - X Vai su X
Analisi sull'avversario di oggi, vediamo le caratteristiche del Bologna formato europeo. https://www.futbolmarket.eu/2025/09/20/next-match-51/ #Mark - facebook.com Vai su Facebook