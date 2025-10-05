Se il Siena cerca di allungare a cinque la striscia positiva, il Follonica Gavorrano oggi al Malservisi-Matteini va a caccia del riscatto dopo due battute a vuoto. I punti in classifica dei maremmani sono sette dopo la sconfitta di Prato per 2-0, la seconda consecutiva in campionato dopo quella con la Terranuova Traiana nel turno infrasettimanale. Le vittorie sono così due, con un pareggio e due sconfitte sino a questo momento, con 5 gol segnati e 6 subiti. Ex di turno, da parte bianconera, è Matteo Masini, apprezzato protagonista in biancorossoblù nelle ultime due stagioni, anche se condizionate da alcuni infortuni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’avversario di oggi. Il tecnico Baiano propone il 3-4-1-2. Occhio agli ex