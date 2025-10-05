Lavori sulla A4 | ecco quale tratto sarà chiuso e per quanto tempo

Operai al lavoro lungo un tratto della A4 Milano-Brescia. Nelle due notti di giovedì 9 e di venerdì 10 ottobre dalle 21 alle 5 sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Cormano (direzione Torino).Di conseguenza, sarà chiusa l'entrata verso Torino di Monza e di Sesto San Giovanni. Peraltro lo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

