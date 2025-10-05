Lavori dell' Ulss 9 conclusi | nuove celle morturarie nel Comune di Nogara

Da mercoledì il Comune di Nogara dispone di un obitorio più ampio e riqualificato. Lo spazio dedicato al servizio di accoglimento e custodia salme all’interno del Centro Sanitario polifunzionale Stellini è stato infatti oggetto di recenti lavori di manutenzione straordinaria, per renderlo più. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: lavori - ulss

