Lavori alla strada rurale ' bianca' | una settimana di cantiere per la sistemazione
Al via mercoledì 8 i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la sistemazione della strada rurale ‘bianca’ via Pellegrina, nel tratto compreso tra l'agriturismo e il numero civico 15. I lavori consentiranno il ripristino della continuità idraulica del fosso di guardia nord e la sistemazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Una giornata di lavori (a cura di privati), strada chiusa al transito: le disposizioni
Lavori sulla strada tra Caltignaga e Cameri: traffico interrotto per 3 giorni
Via Terracini, terminati i lavori per messa in sicurezza della strada. “Opera necessaria dopo l’alluvione del 2023"
LAVORI URGENTI - Resterà chiusa ancora per qualche giorno la strada fra via di Mezzo e via Novelli, direzione Ravenna-Ancona - facebook.com Vai su Facebook
Strada bianca, lavori alla Torre Palù - Lo annuncia il comune di Goro indicando quali siano stati tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulla strada bianca ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it