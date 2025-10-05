Lavia | Edipo tragedia di un mondo distrutto

Lavia, l’ Edipo Re nella versione di Stravinskij è stata definita un’ Opera oratorio. Come ha scelto di rendere la staticità dei personaggi voluta da compositore? "Quando ci si accosta a un capolavoro senza tempo, come è l’Edipo Re, il pensiero del regista scavalca le interpretazioni successive e si nutre direttamente alla fonte. Ho guardato a Sofocle, al suo voler arrivare al cuore della tragedia, alla consapevolezza che la storia che raccontava avrebbe attraversato il tempo, interrogato per sempre le nostre coscienze, giocando con l’immortalità. La staticità, quindi, va esaltata, come se un corpo unico si affacciasse sul pubblico per turbarlo, solcando i secoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

