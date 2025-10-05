L’auto da non comprare assolutamente | dà moltissimi problemi
Tra i vari modelli di automobili in commercio, occhio a un modello piuttosto difettoso e che crea tanti guai ai guidatori: ecco perché C’è crisi, innegabilmente, negli ultimi anni nel settore automobilistico e questa ha riguardato un po’ tutti i produttori. A prescindere da questo, però, per ognuno di noi può esserci in un determinato. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: auto - comprare
Piombino | Finge di voler comprare un'auto, ma truffa la proprietaria e si fa accreditare 500 euro: denunciato
Bimbo di 3 anni morto di caldo in auto: “Se n’è andata a comprare le sigarette”, poi la tragedia
Comprare un'auto usata: tutte le cose da sapere
Hamilton non possiede più supercar ? “Se dovessi comprare un’auto, sarebbe la Ferrari F40, perché la reputo una vera opera d’arte” Leggi i dettagli A cura di Katia Albergo - facebook.com Vai su Facebook