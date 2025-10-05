Lautaro da record in Inter Cremonese | non solo per la classifica all-time! Gol più veloce da…

Inter News 24 Lautaro da record in Inter Cremonese: non solo per la classifica all-time! Gol più veloce da. Il dato e il precedente dell’argentino. Lautaro Martínez, capitano e simbolo dell’ Inter, continua a scrivere pagine di storia con la maglia nerazzurra. La rete segnata alla Cremonese dopo appena sei minuti dal fischio d’inizio ha permesso al centravanti argentino, classe 1997, di toccare quota 158 gol complessivi con il club milanese. Un traguardo che lo proietta al quinto posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre della società, raggiungendo Luigi Cevenini III. Il gol contro i grigiorossi, arrivato al minuto 5:42, è inoltre il più rapido realizzato da Martínez in Serie A dal 25 settembre 2021, quando andò a segno dopo 4:19 nella sfida contro l’ Atalanta a San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

