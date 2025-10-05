Laura Valente e Gioia chi sono la moglie e la figlia di Kekko Silvestre | Per paura dopo la depressione l’ho sposata

Metropolitanmagazine.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kekko Silvestre e la moglie Laura Valente   sono stati fidanzati per ben 23 anni prima di arrivare al matrimonio. Una storia lunghissima, dunque, che va avanti da quando i due erano adolescenti: lei, in particolare, aveva solo 17 anni quando si è fidanzata con quello che poi sarebbe diventato un cantante molto conosciuto e amato in Italia. I due sono diventati genitori di Gioia nel 2011: una bambina intelligente che è diventata il centro della vita della mamma e del papà.  Moglie e figlia di Kekko Silvestre  sono il centro della sua vita del cantante che non perde mai occasioni di parlare di loro come il grande amore della sua esistenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

laura valente e gioia chi sono la moglie e la figlia di kekko silvestre per paura dopo la depressione l8217ho sposata

© Metropolitanmagazine.it - Laura Valente e Gioia, chi sono la moglie e la figlia di Kekko Silvestre: “Per paura, dopo la depressione, l’ho sposata”

In questa notizia si parla di: laura - valente

Riparte il Napoli Fringe Festival diretto da Laura Valente, 16 eventi estivi gratuiti

Laura Valente: “Napoli millenaria” in festa con san Gennaro, Fringe Festival, Eduardo e Croce

Chi è la moglie di Mango, Laura Valente (ex Matia Bazar e mamma di Angelina): “Fu un grande amore”

laura valente gioia sonoLaura Valente e Gioia, chi sono la moglie e la figlia di Kekko Silvestre: “Per paura, dopo la depressione, l’ho sposata” - L'articolo Laura Valente e Gioia, chi sono la moglie e la figlia di Kekko Silvestre: “Per paura, dopo la depressione, l’ho sposata” proviene da Metropolitan Magazine. msn.com scrive

laura valente gioia sonoLaura Valente, chi è la moglie di Kekko Silvestre: un album intero dedicato a lei/ Da quanto sono sposati? - Kekko Silvestre innamoratissimo di Laura Valente: “Mi ha tenuto legato all’amore e a una vita normale”. Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Laura Valente Gioia Sono