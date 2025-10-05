Laura Valente e Gioia chi sono la moglie e la figlia di Kekko Silvestre | Per paura dopo la depressione l’ho sposata

Kekko Silvestre e la moglie Laura Valente sono stati fidanzati per ben 23 anni prima di arrivare al matrimonio. Una storia lunghissima, dunque, che va avanti da quando i due erano adolescenti: lei, in particolare, aveva solo 17 anni quando si è fidanzata con quello che poi sarebbe diventato un cantante molto conosciuto e amato in Italia. I due sono diventati genitori di Gioia nel 2011: una bambina intelligente che è diventata il centro della vita della mamma e del papà. Moglie e figlia di Kekko Silvestre sono il centro della sua vita del cantante che non perde mai occasioni di parlare di loro come il grande amore della sua esistenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Laura Valente e Gioia, chi sono la moglie e la figlia di Kekko Silvestre: “Per paura, dopo la depressione, l’ho sposata”

In questa notizia si parla di: laura - valente

Riparte il Napoli Fringe Festival diretto da Laura Valente, 16 eventi estivi gratuiti

Laura Valente: “Napoli millenaria” in festa con san Gennaro, Fringe Festival, Eduardo e Croce

Chi è la moglie di Mango, Laura Valente (ex Matia Bazar e mamma di Angelina): “Fu un grande amore”

Ieri, nel Fuyer dell'Auditorium Fabrizio De André di Scampia, c'è stato l'evento finale di Scampia Project: tre giorni di laboratori fatti con i bambini del quartiere. Un progetto voluto dal Comune di Napoli e dalla curatrice artistica, Laura Valente, per i festeggiame - facebook.com Vai su Facebook

Laura Valente e Gioia, chi sono la moglie e la figlia di Kekko Silvestre: “Per paura, dopo la depressione, l’ho sposata” - L'articolo Laura Valente e Gioia, chi sono la moglie e la figlia di Kekko Silvestre: “Per paura, dopo la depressione, l’ho sposata” proviene da Metropolitan Magazine. msn.com scrive

Laura Valente, chi è la moglie di Kekko Silvestre: un album intero dedicato a lei/ Da quanto sono sposati? - Kekko Silvestre innamoratissimo di Laura Valente: “Mi ha tenuto legato all’amore e a una vita normale”. Scrive ilsussidiario.net