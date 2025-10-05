L’attore palestinese | In piazza pacificamente Rispettate la vostra città
"Sentiamo la vostra vicinanza al popolo palestinese, ma vi chiedo di mantenere un clima di pace e di rispettare la vostra città". A dirlo è l’attore palestinese Motaz Malhees, protagonista de ’La voce di Hind Rajab’. Sguardo vitreo, serio, voce affaticata mentre ricorda le sofferenze del suo popolo. È a Bologna per incontrare il pubblico del Pop Up Cinema Arlecchino, tra le due proiezioni del film che, accolto da 24 minuti di applausi, ha conquistato il Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia. In mattinata è stato ricevuto a Palazzo d’Accursio assieme alla direzione di ’I Wonder Pictures’ che distribuisce la pellicola in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
