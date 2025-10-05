Latina celebra la protezione civile | una settimana di eventi incontri e dimostrazioni
Il Comune di Latina celebra la Protezione Civile e lo fa con una serie di eventi, incontri e dimostrazioni. L’amministrazione, attraverso lo stesso Servizio di protezione civile, ha organizzato una settimana interamente dedicata alla cultura della prevenzione, della sicurezza e della solidarietà. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: latina - celebra
Anche il Comando Provinciale di Latina celebra i 102 anni di Mario Ciavaglia
https://latinaquotidiano.it/formia-celebra-la-festa-dei-nonni-con-due-giornate-di-eventi/… #FestaDeiNonni #Formia #SPICGIL #EventiFormia #Anziani #Prevenzione #BallandoOnTheRoad #Teatro - X Vai su X
https://www.latinaquotidiano.it/formia-celebra-la-festa-dei-nonni-con-due-giornate-di-eventi/ #FestaDeiNonni #Formia #SPICGIL #EventiFormia #Anziani #Prevenzione #BallandoOnTheRoad #Teatro - facebook.com Vai su Facebook
Latina celebra la protezione civile: una settimana di eventi, incontri e dimostrazioni - Tanti gli appuntamenti dal 6 al 10 ottobre; in piazza del Popolo nel fine settimana allestito il Villaggio dell’Emergenza. Secondo latinatoday.it
Guasto al treno notturno, la Protezione Civile porta 400 bottiglie d'acqua per i passeggeri - A tal riguardo la Sala Operativa di Trenitalia ha chiesto ai volontari del Nucleo Protezione Civile di Priverno di portare 400 bottiglie d’acqua della riserva della campagna AIB ai passeggeri. Segnala latinaoggi.eu