Latera è il comune con il più alto indice di vecchiaia della Tuscia
Venti anni fa, nel 2005, una legge dello stato ha istituito il 2 ottobre come festa nazionale dei nonni. Una giornata introdotta per celebrare il ruolo svolto dagli anziani all’interno delle famiglie e della società. In effetti, il ruolo delle persone anziane e dei nonni è diventato spesso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
