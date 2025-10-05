Lassù in alto c’è la Virtus Con gli dei dell’Olimpia

Un duopolio formato da Milano e Virtus Bologna difficile da erodere, poi un gruppetto di tre-quattro squadre pronte a candidarsi come outsiders (Brescia, Trapani, Venezia e qualche ‘sorpresa’ come Napoli) e poi circa una decina di formazioni, tra cui la Pallacanestro Reggiana, che dovranno sperare che tutti gli astri possano essere allineati per centrare i playoff. Altrimenti, è sempre prudente guardarsi alle spalle, dove almeno inizialmente si troveranno roster sulla carta meno attrezzati come quelli di Cremona e Varese assieme alle due neopromosse Cantù e Udine che però – la storia insegna – avranno l’entusiasmo e la voglia di stupire di chi si riaffaccia alla Serie A dopo tanto tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

