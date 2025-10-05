L' associazione ParlAutismo al ministro per la Disabilità | Subito la legge per l' assistenza a scuola

Si è svolta ieri (sabato 4 ottobre) la grande e assemblea promossa dall’associazione nazionale ParlAutismo, aperta a tutte le famiglie e le persone che vivono la disabilità. Tanti i temi affrontati: la decisione di promuovere un forte appello rivolto al ministro per le Disabilità, Alessandra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it