L' associazione ParlAutismo al ministro per la Disabilità | Subito la legge per l' assistenza a scuola
Si è svolta ieri (sabato 4 ottobre) la grande e assemblea promossa dall’associazione nazionale ParlAutismo, aperta a tutte le famiglie e le persone che vivono la disabilità. Tanti i temi affrontati: la decisione di promuovere un forte appello rivolto al ministro per le Disabilità, Alessandra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: associazione - parlautismo
