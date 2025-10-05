L’assessorato all’edilizia deve dare risposte ’rapide’

Il segretario cittadino del Partito Democratico Diego Lenzini è intervenuto sul recente rimpasto di deleghe in giunta comunale ringraziando l’assessore Guerzoni per il lavoro svolto fino ad oggi e augurando buon lavoro all’assessora Carla Ferrari, a cui sono passate le competenze in materia di edilizia. "Come Partito Democratico vogliamo rivolgere il nostro sincero ringraziamento a Giulio Guerzoni per il grande lavoro svolto con la delega all’edilizia e i numerosi progetti avviati e conclusi in soli 15 mesi di incarico da assessore per la nostra città", ha dichiarato il segretario cittadino del Pd Diego Lenzini a seguito del rimpasto di deleghe in giunta comunale avvenuto pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

