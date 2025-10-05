Lascia l' auto al rifugio e poi sparisce nel nulla

Trentotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trentino e Alto Adige abbondantemente coinvolti nelle ricerche (riprese questa mattina intorno alle 7:30) del 67 di Valdagno di cui da quattro giorni non si hanno più notizie. Come riporta VicenzaToday, l’uomo aveva parcheggiato la propria auto nei pressi del Rifugio Campogrosso (zona di Recoaro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lascia - auto

Orrore in strada, schianto tra auto e moto. 26enne muore sul colpo: lascia una bimba piccola

Fano, lascia l'auto con i finestrini abbassati: multato | Cosa dice il Codice della strada

Lascia i finestrini aperti e viene multato: 42 euro. Finestrini aperti e auto parcheggiata: multa da 42 euro a Fano

lascia auto rifugio sparisceLascia l’auto al rifugio Campogrosso e scompare: in corso le ricerche di un uomo - Ricerche in corso a Recoaro Terme per una persona di cui si sono perse le tracce da ieri sera. Da ecovicentino.it

Cerca Video su questo argomento: Lascia Auto Rifugio Sparisce