Lascia l' auto al rifugio e poi sparisce nel nulla
Trentino e Alto Adige abbondantemente coinvolti nelle ricerche (riprese questa mattina intorno alle 7:30) del 67 di Valdagno di cui da quattro giorni non si hanno più notizie. Come riporta VicenzaToday, l’uomo aveva parcheggiato la propria auto nei pressi del Rifugio Campogrosso (zona di Recoaro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: lascia - auto
