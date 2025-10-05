L’arte fa festa La domenica è gratis al museo

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A spasso nella bellezza, con ingresso rigorosamente libero. Oggi, prima domenica del mese, torna l’iniziativa del Ministero della cultura che permette di visitare gratuitamente musei, aree archeologiche, ville e parchi statali. Per l’occasione i Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali offrono visite guidate, concerti e attività speciali per esaltare il patrimonio e vivere le meraviglie dell’arte e della storia, immersi nei colori e nelle atmosfere dell’autunno. L’itinerario si apre a Perugia. Oggi si entra gratis alla Galleria Nazionale dell’Umbria dove insieme alla collezione permanente si può visitare “L’Umbria di San Francesco”, la mostra fotografica di Luigi Spina (foto sopra) che racconta, con immagini evocative, la spiritualità e la bellezza dei luoghi francescani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217arte fa festa la domenica 232 gratis al museo

© Lanazione.it - L’arte fa festa La domenica è gratis al museo

In questa notizia si parla di: arte - festa

Festa della Rinascita: l’arte cinese a Castrocaro

Otto serate di cultura, artigianato ed eventi per la festa diffusa dell’arte figula

Festa della Cipolla di Vatolla: nel terzo weekend spazio all’arte, al teatro e alla musica popolare

l8217arte fa festa domenicaL’arte fa festa La domenica è gratis al museo - Visite guidate, concerti e iniziative speciali oggi in tutta l’Umbria. Scrive lanazione.it

Domenica Fabrizi spegne cento candeline, la comunità di Boville fa festa - Tante ne ha spente oggi Domenica Fabrizi, la signora di Boville giunta a questo importante e straordinario traguardo. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: L8217arte Fa Festa Domenica