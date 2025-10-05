L’arte fa festa La domenica è gratis al museo
A spasso nella bellezza, con ingresso rigorosamente libero. Oggi, prima domenica del mese, torna l’iniziativa del Ministero della cultura che permette di visitare gratuitamente musei, aree archeologiche, ville e parchi statali. Per l’occasione i Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali offrono visite guidate, concerti e attività speciali per esaltare il patrimonio e vivere le meraviglie dell’arte e della storia, immersi nei colori e nelle atmosfere dell’autunno. L’itinerario si apre a Perugia. Oggi si entra gratis alla Galleria Nazionale dell’Umbria dove insieme alla collezione permanente si può visitare “L’Umbria di San Francesco”, la mostra fotografica di Luigi Spina (foto sopra) che racconta, con immagini evocative, la spiritualità e la bellezza dei luoghi francescani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
