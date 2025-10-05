Lago di Como ancora detriti in acqua | segnalato un grosso tronco vicino a Villa Erba

Il Lago di Como continua a fare i conti con le conseguenze del maltempo che tra il 22 e il 24 settembre ha riversato in acqua fango, rami e materiale flottante da torrenti e versanti. In più punti del primo bacino permangono chiazze di detriti in galleggiamento, con passaggi difficoltosi per. 🔗 Leggi su Quicomo.it

