L’agnello pasquale Tridico tra gaffe e ostilità del Pd
«Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco», consigliava il grande allenatore Giovanni Trapattoni. Il gatto però è furbo, imprevedibile e padrone del proprio territorio. L’avversario di Roberto Occhiuto, governatore del centrodestra in carica, nelle elezioni per la presidenza della Regione Calabria di oggi e domani però non è un felino. È sembrato piuttosto un tordo, o quantomeno ne ha fatto la figura, nella sua tragicomica campagna elettorale. Pasquale Tridico, detto l’agnello sacrificale pasquale a causa della sua fantozziana esperienza da candidato, se fosse furbo non si sarebbe fatto incastrare da Giuseppe Conte, si è dimostrato più prevedibile della messa e ha dato prova di conoscere la Calabria quanto un calabrese medio può conoscere l’Alaska. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
