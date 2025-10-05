L’agente Tavano | Fiorentina-Roma la partita di Bove mi aspetto una gara aperta

Poche ore ci separano da Fiorentina-Roma, una sfida tra squadre ambiziose, con frecce al proprio arco ed ancora tante cose da migliorare. Allenatori intenti a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, ma nel frattempo a parlato dell’imminente incontro, a Radio FirenzeViola, l’agente Diego Tavano, rappresentante tra gli altri di Edoardo Bove: “Immagino che sicuramente guarderà la gara, sono le due squadre che hanno gli hanno dato di più in carriera. È legatissimo a entrambe le piazze per motivi diversi, in effetti è un po’ la sua partita. Mi sono innamorato dell’ambiente, così come si è innamorato Edoardo, della città, dei tifosi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - L’agente Tavano: “Fiorentina-Roma la partita di Bove, mi aspetto una gara aperta”

