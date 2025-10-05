lagarde anticipa lancio euro digitale ma cittadini ue bocciano modello bce

L’euro digitale arriverà nel 2027. È quanto ha annunciato venerdì la presidente dela Bce, Christine Lagarde anche se finora la Bce aveva segnalato il 2029 come data realistica per il lancio. “Dobbiamo muoverci velocemente, non possiamo permetterci di perdere tempo” ha detto Lagarde spiegando che il progetto non punta a rimpiazzare il contante, ma a offrire un’alternativa alle piattaforme di pagamento digitali esistenti, come le carte di credito, che non sono europee e spesso “comportano commissioni massicce”. L’euro digitale vuole essere una nuova forma di contante, ma in versione elettronica: un mezzo di pagamento pubblico, accessibile a tutti, sicuro, gratuito e utilizzabile in tutta l’area euro, sia online sia offline. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

