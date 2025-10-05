L’incontro con Vera Vigevani Jarach il 23 ottobre 2018 è un momento indimenticabile per l’Ite Enrico Tosi di Busto Arsizio. Appresa la notizia della sua scomparsa, l’istituto bustese ha diffuso un commosso ricordo. Vera Vigevani Jarach è stata una delle fondatrici di Madres de Plaza de Mayo, da decenni in prima linea per denunciare la tragedia dei trentamila desaparecidos della terribile dittatura in Argentina, tra cui la figlia Franca, sequestrata appena diciassettenne a scuola dagli uomini del generale Videla e vigliaccamente torturata e uccisa con un volo della morte. Scrivono commossi i docenti del dipartimento di spagnolo, che la invitarono: "buon viaggio, compañera Vera, adesso puoi riposare e riabbracciare la tua amata Franca, che hai cercato instancabile per vent’anni prima di scoprire che ormai la sua voce era nel vento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’addio a Vera Vigevani Jarach: "Porteremo il tuo nome nel cuore"