La musica della Kugghia Bros Band ha accompagnato l’uscita dalla chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, del feretro del chitarrista Mimmo Picco deceduto a Roma a causa di un arresto cardiaco. Una chiesa gremita di amici, musicisti, compagni di concerti, cantanti, nessuno è voluto mancare al formidabile maestro di musica deceduto all’età di 60 anni. I suoi colleghi della band lo hanno voluto salutare come lui avrebbe voluto, con un brano dei Blues Brothers con cui chiusero anche il loro film. "Con il cuore a pezzi – hanno detto – salutiamo il nostro chitarrista Mimmo Picco venuto a mancare improvvisamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Mimmo Picco:: "Abbiamo il cuore a pezzi"

