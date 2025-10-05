L' Acf non riesce a tornare alla vittoria | due gol nei primi 11 minuti di gioco decidono l' esito del match

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 5 ottobre 2025 –  L'Arezzo non riesce a tornare alla vittoria: due gol nei primi 11 minuti di gioco decidono l'esito del match.  Seconda trasferta consecutiva per l'ACF Arezzo. Questa volta, le città amaranto si trovano a Cuneo per affrontare la Libertà, al momento settima in classifica con sei punti. LIBERTÀ – ACF AREZZO Libertà: Vinoly, Bianchi, Marenco, Kaabachi, Bonetti, Zanni (Ravachka 60', Berveglieri 82'), Errico, Scherlizin (Dicataldo 51'), Giuliano, Pasquali (Bauce 82'), Perin (Spinelli 51') A disposizione: Johansson, Macagno, Ravachka, Bauce, Dicataldo, Spinelli, Mele, Imperiale, Berveglieri All. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l acf non riesce a tornare alla vittoria due gol nei primi 11 minuti di gioco decidono l esito del match

© Lanazione.it - L'Acf non riesce a tornare alla vittoria: due gol nei primi 11 minuti di gioco decidono l'esito del match

In questa notizia si parla di: riesce - tornare

Giovane bagnante non riesce a tornare a riva, salvato dalla Guardia costiera

Surfista finisce in balia di vento e onde e non riesce a tornare verso riva: salvato dal bagnino

Bagnino salva turista dalle onde, ma stremato non riesce a tornare a terra: soccorso dalla Guardia Costiera

acf riesce tornare vittoriaAcf Arezzo non riesce a tornare alla vittoria: due gol nei primi 11 minuti di gioco decidono l'esito del match - L’Arezzo non riesce a tornare alla vittoria: i due gol della Freedom nei primi undici minuti di gioco decidono le sorti del match ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Acf Riesce Tornare Vittoria