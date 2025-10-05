La Vuelle fa tornare il sorriso ai suoi tifosi | partita senza storia contro Ruvo di Puglia

Pesaro 5 ottobre 2025 - La Vuelle fa tornare il sorriso ai suoi tifosi dopo il doloroso tonfo di apertura di stagione contro Livorno. Vince contro Ruvo di Puglia per 86 a 71 una gara che non ha mai avuto storia anche perché la formazione pugliese è quella della promozione dalla serie B alla serie A2 con l'aggiunta di due americani che non sono nemmeno dei fenomeni. Per la formazione di Leka fondamentalmente una gara di discesa libera e a dare la prima scossa all'incontro è stato il play Felder con una bomba ed un arresto e tiro. Il primo strappo del match con Rajola che non sapeva dove mettere le mani per cercare di arginare i pesaresi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

