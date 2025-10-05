’La voce di Hind Rajab’ apre la nuova stagione del Club del film

È stato il film al centro dell’82ª Mostra del Cinema di Venezia, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria. La nuova edizione del Club del Film riparte da “La voce di Hind Rajab” di Ben Hania, con appuntamento giovedì 9 ottobre alle 18.15, nella Sala della Luna del cinema Sivori (salita Santa Caterina 54 a Genova). L’ingresso è libero e aperto a tutti, ma in particolare a chi ha visto il film e desidera esprimere un giudizio o scambiare un’opinione su questa opera, guidati come sempre da Francesca Savino del Gruppo Ligure Critici Cinematografici. Ogni partecipante potrà sintetizzare il proprio giudizio in un voto su una scheda da scansionare tramite qr code. 🔗 Leggi su Lanazione.it

