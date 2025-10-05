La villa spettacolare a picco sul mare dove mangiare in Costiera Amalfitana

Gamberorosso.it | 5 ott 2025

Costruita a picco sul mare, Villa La Rondinaia ha accolto scrittori, star e politici: oggi rivive come residenza di charme e ristorante d’autore. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

