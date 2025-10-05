"Una figura civica, ma non un marziano o un coniglio tirato fuori dal cilindro chissà come". Archiviata la sconfitta delle regionali, è questo lo scenario che disegna Ninfa Contigiani, segretaria cittadina del Partito democratico, in vista delle elezioni comunali della prossima primavera a Macerata. Contigiani, alle regionali del 2020 il Pd raccolse in città il 25%, alle politiche del 2022 il 20%. Come giudica il 22% di queste elezioni? "Lo giudico usando la parola stabilità, non era un risultato scontato in una fase in cui il vento tira ancora verso il centrodestra. Credo che il circolo se lo sia guadagnato lavorando con piccoli passi progressivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La versione di Contigiani: "Lezione dalle regionali, il Pd lavori per ripartire. Un civico per il Comune"