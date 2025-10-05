La truffa romantica del finto professore di storia Così mi ha fatto innamorare e mi ha rubato 35.000 euro
“Pensavo di aver trovato un po' di serenità. Invece quell'uomo mi ha truffata, rubandomi 35.000 euro”. Lara, nome di fantasia, è una donna di 50 anni e una delle tante vittime delle cosiddette truffe romantiche.Truffatori che nascondendosi dietro profili falsi e storie toccanti, costruiscono per. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: truffa - romantica
