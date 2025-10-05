La truffa delle cucine fantasma a Roma le case scantinato e tanto altro ASCOLTA il podcast di Dossier di questa settimana

La puntata speciale di RomaTodaily, il podcast di RomaToday, che illustra le inchieste della settimana della sezione Dossier. Valerio Valeri introduce le inchieste che saranno raccontate dagli autori degli articoli.Il podcast si può ascoltare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e i maggiori. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: truffa - cucine

Dovrà scontare la pena di 2 anni per truffa e altri reati - facebook.com Vai su Facebook

Trovare casa a Roma, tra truffe e finte agenzie immobiliari: “Sto pagando l’affitto per una stanza mai vista” - Con un contratto fantasma in mano e nessun posto dove andare, Hamza decide di restare nello studentato e chiede aiuto al collettivo di Cambiare Rotta Roma. Lo riporta msn.com

Dai voli alle case: le vacanze-truffa. I giovani sono le vittime preferite, come difendersi - Accorgimenti e verifiche, invece, soprattutto se i rapporti sono da persona a persona, e non c’è di mezzo una piattaforma ... Riporta quotidiano.net