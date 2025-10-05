la tratta d breve dopo la diffida pronti a fare causa

"Bloccare i cantieri delle tratte B2 e C e cancellare la D breve". Non c’è altra soluzione per i comitati che ieri hanno organizzato il corteo No Pedemontana: "Territorio e salute non si svendono". Il fronte di lotta nel Vimercatese trova la sponda ideale nei Comuni. Da sempre contrari all’opera "per l’impatto devastante che ha", sono pronti a fare tutti i passi necessari per fermarla. "Compresa la causa", dice Luca Valaguzza, sindaco di Burago. "Dopo la diffida, aspettiamo il parere del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), ma andremo avanti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

