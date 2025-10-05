La testimonianza di Saverio Tommasi al festival Rumore | I soldati israeliani ci trattavano come animaletti
La testimonianza di Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, appena rientrato in Italia dopo la missione umanitaria a bordo della Global Sumud Flotilla: "Ci davano dei comandi 'up' e 'down', ci davano le botte sulla schiena e sulla testa. Mi avevano dato un soprannome, un qualcosa che significa forse scemo o idiota, e si divertivano a farmelo ripetere quando mi chiedevano 'What's your name?', e scoppiavano a ridere. Questa tortura è durata alcune ore". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: testimonianza - saverio
ASIA/GIAPPONE- Piccole vie di testimonianza missionaria nella "Terra del Sole che nasce": di Pascale Rizk Nagasaki - Era il 1549 quando Francesco Saverio sbarcò a Kagoshima. Anche se non fu il primo europeo a mettere piede sul suolo giapponese che g - X Vai su X
ONDE DI RESISTENZA. La testimonianza in diretta del giornalista Saverio Tommasi in collegamento dalla Global Sumud Flotilla, la più grande azione civile via mare contro l’assedio di Gaza: oltre 50 navi da 44 paesi per sostenere la popolazione palestinese. - facebook.com Vai su Facebook
Rumore Festival di Fanpage.it, Saverio Tommasi sul palco: “Vi racconto cosa è successo dopo l’abbordaggio della Flotilla” - it in corso all'Acquario Romano, il programma di oggi, 5 ottobre: tra gli ospiti Saverio Tommasi tornato ... Scrive fanpage.it
L’ex sostenitore del Green Pass ora si lamenta dopo un giorno di carcere in Israele: che ironia del destino - it e membro della Global Sumud Flotilla, ha deciso di raccontare la sua esperienza di detenzione in Israele. Secondo controcopertina.com