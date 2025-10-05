La telefonata di Trump a Netanyahu | Sei sempre così fottutamente negativo E su Hamas | Rischia l’annientamento se non rinuncia a Gaza

Telefonata tesa tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu venerdì sera, dopo il sì condizionato di Hamas al piano di pace Usa. Stando ad Axios, il presidente statunitense avrebbe telefonato al premier israeliano per commentare quella che, a suo avviso, era una buona notizia, ma Netanyahu non condivideva lo stesso entusiasmo. «Bibi ha detto a Trump che non c’era nulla da festeggiare e che non significava niente», riferisce la stessa testata, secondo cui Trump avrebbe reagito bruscamente: « Non capisco perché sei sempre così fottutamente negativo. Questa è una vittoria. Accettala». Lo scambio tra i due, confermato anche da alcuni dirigenti statunitensi, mostra quanto Trump sia determinato a superare le riserve di Netanyahu e a convincerlo a porre fine alla guerra se Hamas accetterà un accordo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: telefonata - trump

Macron a New York, dalla telefonata con Trump per la strada chiusa all'incontro con Zelensky – Il video

Trump: "Invieremo i Patriot a Kiev". La telefonata con Macron: "Putin vuole prendersi tutto"

Zelensky: ottima telefonata con Trump

Macron, le auto di Trump, la telefonata: il Caffè di Gramellini - facebook.com Vai su Facebook

Telefonata Trump-Xi: nella conversazione il futuro di Tik Tok - X Vai su X

Trump: 'Netanyahu è d'accordo a interrompere i bombardamenti. Hamas sarà annientato se non cede il potere a Gaza' - "Si', Bibi è d'accordo": Donald Trump ha risposto così in una intervista alla Cnn quando gli è stato chiesto se il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu fosse d'accordo nell'interrompere i ... ansa.it scrive

Trump: «Se Hamas rifiuta di cedere sarà annientata» - Telefonata tesa tra il presidente Usa e Netanyahu sul piano per Gaza: «Non capisco perché sei sempre così fottutamente negativo. Da lettera43.it