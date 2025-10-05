La ‘Tata’ non ha dubbi | Non voglio dormire con qualcuno accanto l’intimità mi piace ma preferisco il ‘vieni e vai' La confessione di Fran Drescher
Non ha nessuna intenzione di avere qualcuno “che dorma nel suo letto a tempo pieno”. E così anche Fran Drescher, 68 anni, l’intramontabile Tata dell’omonima serie (titolo italiano), abbraccia il sonno in camere separate: “Non è che non mi piaccia l’intimità con un uomo, ma per me è più un ‘vieni e poi vai”, ha raccontato l’attrice della popolare sitcom a People. E ancora: “È il mio momento per trovare la mia pace e rilassarmi”. Una scelta insolita? No, e non solo per i vip perché secondo un sondaggio del 2025 della American Academy of Sleep Medicine (AASM), quasi un terzo degli americani dorme separato dal partner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
