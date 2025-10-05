La strage dei braccianti nel Materano che viaggiavano in dieci dentro un’auto da 7 posti Garantire trasporti pubblici

Il più giovane di tutti era Singh Jaskaran. Aveva 20 anni. Il più anziano, si fa per dire, si chiamava Kumar Manoj e ne aveva 34. Singh Surjit e Singh Harwinder ne avevano rispettivamente 33 e 31. Indiani, non pakistani come era stato detto in un primo momento. La loro morte verrà catalogata come “incidente in itinere” nelle statistiche dell’ Inail riguardo ai morti sul lavoro. Una colonna che solitamente racchiude coloro che sono vittime di un incidente stradale, ad esempio, mentre ritornano dal luogo sul quale avevano prestato la loro fatica. Alcune volte è il fato, in tanti casi stanchezza. Resta da chiarire cosa sia invece in questa circostanza, se non qualcosa che racconta – ancora una volta – come si lavora nelle campagne italiane, a quali braccia e con quale grado di sfruttamento si consegni la raccolta di frutta e verdura che riempiono gli scaffali dei supermercati e poi le tavole delle famiglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La strage dei braccianti nel Materano che viaggiavano in dieci dentro un’auto da 7 posti. “Garantire trasporti pubblici”

Matera, la strage dei braccianti di fragole ammassati nel van: 4 morti e sei feriti dopo il lavoro nei campi

