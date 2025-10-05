La storia di Raffaella psicologa emigrata in Australia | In Italia costretta a lavorare anche in tabaccheria
A Fanpage.it Raffaella, 45 anni, ha raccontato la sua vita da italiana all'estero: da 7 anni vive in Australia, oggi con la sua famiglia abita ad Adelaide. Lei e suo marito, insoddisfatti della loro situazione lavorativa in Italia, hanno deciso di partire e di cambiare vita: "Qui abbiamo costruito la nostra casa e mai avrei pensato una cosa del genere in Italia. Mi piace l'idea di vivere in un Paese che darà futuro ai miei figli". 🔗 Leggi su Fanpage.it
