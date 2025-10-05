La storia di Luca Romanin morto 26 anni dopo l’incidente sugli sci e di Michela che non lo ha mai lasciato Mollai il lavoro è stato un amore infinito

Ha mollato il lavoro e per 26 anni è restata accanto al compagno, rimasto disabile per una brutta caduta con gli sci, incapace di parlare e progressivamente aggravatosi, fino alla sua morte, avvenuta ieri. Questa la storia, raccontata oggi da Il Gazzettino, di Luca Romanin, morto a 49 anni, e di Michela Florean, la sua compagna. La vita della coppia di Concordia Sagittaria (Venezia), località del Veneto Orientale, è stata stravolta 26 anni fa, quando in Alta Badia, nel 1999, Romanin rimase vittima di un incidente sugli sci. Lui aveva 26 anni e Michela 23. Romanin era apparso subito in gravissime condizioni, fu ricoverato in ospedali a Bolzano e Udine per due anni, poi tornò a casa. 🔗 Leggi su Open.online

