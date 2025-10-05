La stagione delle fiere si parte oggi da Pergola Il prezzo attuale al chilo tra 1.500 e i 3.000 euro
In attesa di Acqualagna, che quest’anno allungherà a un mese la fiera (1-2-8-9-15-16-22 e 23 novembre), Pergola inaugura oggi la sua dedicata al bianco pregiato con miss Italia Carlotta Maggiorana. La raccolta è buona e i prezzi attuali oscillano tra i 1.500 e i 3.000 euro al chilo a seconda delle pezzature, rispetto alle punte tra i 2.000 e i 5.000 euro di un anno fa. Sant’Angelo in Vado dedica alla fiera sette giornate a partire da sabato 11 ottobre e fino al 2 novembre con la Fiera dei tartufai e un focus sulla tutela dell’habitat del tartufo. Qui prezzi sui 1000-1500 euro al chilo (circa la metà dello scorso anno). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
