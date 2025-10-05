La sposa pensava che stesse scherzando ma non era così la damigella è andata via poco prima delle nozze per via del colore del vestito che ‘non veniva bene in foto' | la storia su Reddit

Su Reddit, come ben sanno i lettori di FQMagazine, c’è una sezione che si chiama Wedding Forum ed è dedicata alle storie di matrimoni, storie che spesso, manco a dirlo, non sono ‘liete’. È il caso di una damigella le cui gesta sono raccontate dalla cugina della sposa. Che è successo? La ragazza ha dato forfait all’ultimo: “Tutte erano d’accordo, le prove erano già state fatte, gli abiti ordinati. e all’improvviso lei ha cambiato idea”. La damigella ha infatti dato forfait all’ultimo minuto perché non le piaceva il colore del vestito scelto per lei. “All’inizio la sposa pensava che stesse scherzando, ma no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

