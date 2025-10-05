La sposa pensava che stesse scherzando ma non era così la damigella è andata via poco prima delle nozze per via del colore del vestito che ‘non veniva bene in foto' | la storia su Reddit
Su Reddit, come ben sanno i lettori di FQMagazine, c’è una sezione che si chiama Wedding Forum ed è dedicata alle storie di matrimoni, storie che spesso, manco a dirlo, non sono ‘liete’. È il caso di una damigella le cui gesta sono raccontate dalla cugina della sposa. Che è successo? La ragazza ha dato forfait all’ultimo: “Tutte erano d’accordo, le prove erano già state fatte, gli abiti ordinati. e all’improvviso lei ha cambiato idea”. La damigella ha infatti dato forfait all’ultimo minuto perché non le piaceva il colore del vestito scelto per lei. “All’inizio la sposa pensava che stesse scherzando, ma no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sposa - pensava
Quando ha organizzato il suo addio al nubilato a Porto Rico, la sposa pensava solo a sole, brindisi e relax con le amiche. «Il piano era semplice: brindisi in riva al mare, escursioni e decisioni sbagliate da lievi a moderate», ha detto lei. Ma le cose sono andate - facebook.com Vai su Facebook
“Ho detto alla sposa, mia amica, che era sudata e aveva le ascelle puzzolenti. Tornata dal viaggio di nozze si è arrabbiata” - Una donna racconta su Reddit di aver avvisato l'amica sposa del cattivo odore durante il matrimonio. Riporta ilfattoquotidiano.it