Uva buona, cioè il vino della vendemmia 2025 sarà buono o anche ottimo. Esito di un'estate senza troppi eccessi e con. qualche pioggia in più rispetto all'usuale in certe zone. Buona qualità, meno quantità (proprio per le precipitazioni) in paragone ai canoni standard "anche se – osserva Ritano Baragli, titolare di un'azienda agricola a Gambassi Terme e vicepresidente del Consorzio del Chianti – non ce la sentiamo ad oggi a riferire di cifre e percentuali, la vendemmia sta terminando e occorre ancora una settimana per avere dei dati più precisi". La produzione totale del vino Chianti su base annua è di grosso modo 800mila ettolitri, circa un terzo dall'Empolese (Montespertoli da sola andrebbe oltre 100mila).

La speranza in cantina: "Piogge provvidenziali per un'uva di pregio"