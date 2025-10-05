La speranza in cantina | Piogge provvidenziali per un’uva di pregio
Uva buona, cioè il vino della vendemmia 2025 sarà buono o anche ottimo. Esito di un’estate senza troppi eccessi e con. qualche pioggia in più rispetto all’usuale in certe zone. Buona qualità, meno quantità (proprio per le precipitazioni) in paragone ai canoni standard "anche se – osserva Ritano Baragli, titolare di un’azienda agricola a Gambassi Terme e vicepresidente del Consorzio del Chianti – non ce la sentiamo ad oggi a riferire di cifre e percentuali, la vendemmia sta terminando e occorre ancora una settimana per avere dei dati più precisi". La produzione totale del vino Chianti su base annua è di grosso modo 800mila ettolitri, circa un terzo dall’Empolese (Montespertoli da sola andrebbe oltre 100mila). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Berto e Fiorella Baccichetto. . La vendemmia è giunta al termine. Nei filari resta il silenzio, mentre in cantina si accende una nuova attesa. Abbiamo raccolto il frutto di un anno intero fatto di pazienza, lavoro e speranza. Ora il tempo passa il testimone: sarà lu
