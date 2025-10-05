La speranza dopo la tragedia La storia di Luca in un docufilm Rai | Siamo felici che si parli di noi

Lucca, 5 ottobre 2025 – Il 21 marzo 2024 sembrava una mattina come tante altre per Luca Giannecchini e la sua famiglia. La colazione insieme ai bambini, gli zainetti pronti per l’asilo, i saluti affettuosi prima di correre al lavoro. Luca usciva da casa con quel sorriso sereno di chi è padre e marito, consapevole dell’amore che lo aspettava al ritorno. Ma Luca quel giorno a casa non è più tornato. Vittima di una delle tante - troppe - morti bianche, in un cantiere che gli ha strappato la vita a soli 51 anni e che ha lasciato un vuoto immenso non solo in casa, ma in tutta la comunità lucchese. Oggi, quel dolore privato diventa ancora una volta memoria collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

