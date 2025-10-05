La speranza dopo la tragedia La storia di Luca in un docufilm Rai | Siamo felici che si parli di noi
Lucca, 5 ottobre 2025 – Il 21 marzo 2024 sembrava una mattina come tante altre per Luca Giannecchini e la sua famiglia. La colazione insieme ai bambini, gli zainetti pronti per l’asilo, i saluti affettuosi prima di correre al lavoro. Luca usciva da casa con quel sorriso sereno di chi è padre e marito, consapevole dell’amore che lo aspettava al ritorno. Ma Luca quel giorno a casa non è più tornato. Vittima di una delle tante - troppe - morti bianche, in un cantiere che gli ha strappato la vita a soli 51 anni e che ha lasciato un vuoto immenso non solo in casa, ma in tutta la comunità lucchese. Oggi, quel dolore privato diventa ancora una volta memoria collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: speranza - dopo
Friday the 13th: il corto riaccende la speranza per un film con jason dopo 16 anni
28 anni dopo, l’unico cattivo dimenticato che serviva davvero e la speranza che resta
Giornate di vita: una promessa di speranza dopo la sparatoria scioccante
Il Giubileo della Speranza arriva a Kharkiv Dopo la tappa di Kiev la delegazione delle Acli, con tutti gli amici del MEAN, è arrivata nella città di Kharkiv, a soli 25 km dal fronte. Qui la vita scorre da quasi quattro anni al ritmo della guerra: coprifuoco, allarmi, r - facebook.com Vai su Facebook
Una storia di resistenza e speranza. Una Battaglia Dopo L’Altra, dal 25 settembre al cinema. #UnaBattagliaDopolAltra https://unabattagliadopolaltra.it - X Vai su X
Dalla tragedia alla speranza: a Materia la testimonianza di Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio - Mercoledì 24 settembre alle 21 la proiezione del documentario di Marco Radice che racconta la testimonianza di Giuseppe Delmonte presidente dell’Associazione Olga nella sua battaglia contro la violenz ... Segnala varesenews.it
A Milano un parco per Alan Kurdi, simbolo tragedia dei migranti - Dopo un murale in suo ricordo Milano dedica anche un parco alla memoria di Alan Kurdi, il bambino siriano trovato morto nel settembre del 2015 sulla spiaggia della cittadina ... Si legge su msn.com