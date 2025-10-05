La Spagna vuole introdurre il diritto all’aborto nella costituzione

Quella che un tempo fu la cattolicissima Spagna vuole inserire l’aborto in costituzione. Un pessimo segnale che non deve scoraggiarci ma spronarci a difendere con intensità ancora maggiore la vita nascente. Sull’esempio dei martiri cristiani. La vecchia Europa da tempo somiglia paurosamente a Ruby Hill, la protagonista di uno dei racconti più densi di Flannery. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - La Spagna vuole introdurre il diritto all’aborto nella costituzione

La Spagna vuol inserire il diritto all'aborto in costituzione. Non è il primo caso: quali i precedenti in Ue - Il governo di Pedro Sanchez vuol far modificare la Carta fondamentale ma servono i voti del Ppe, che è contrario. Si legge su notizie.tiscali.it

Sanchez vuole aborto in Costituzione per difenderlo da attacchi Vox e Popolari - Pedro Sanchez ha annunciato che presenterà al Congresso una proposta per inserire l'aborto nella Costituzione e così blindare questo diritto, "nel contesto globale di un'offensiva contro i diritti ses ... Segnala adnkronos.com