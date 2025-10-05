La Siria eleggerà oggi i membri del suo primo parlamento post-Assad
Dopo 55 anni di regime baathista e di terrore sotto lo spietato sistema di controllo del Mukhabarat (i servizi segreti), quelle di oggi in Siria per scegliere l’Assemblea del Popolo sono di sicuro le prime elezioni libere da censura e controllo poliziesco. La formazione dell’assemblea è destinata a consolidare il potere di Sharaa, le cui forze islamiste hanno guidato la coalizione che ha rovesciato il dittatore Bashar al-Assad a dicembre, dopo oltre 13 anni di guerra civile e cinquant’anni di governo della famiglia Assad. Le nuove autorità hanno sciolto il parlamento siriano dopo aver preso il potere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
