La sindaca di Baronissi Anna Petta nella Direzione Regionale del Partito Democratico
“Entrare nella Direzione Regionale del Partito Democratico è per me un grande onore e una profonda responsabilità. Significa poter contribuire in modo diretto alle scelte che orienteranno il futuro politico e sociale della nostra regione.” – dichiara Anna Petta, Sindaca di Baronissi e dirigente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: sindaca - baronissi
Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Posata la prima pietra dell’Ospedale di Comunità”
Posata la prima pietra dell’Ospedale di Comunità a Baronissi, la sindaca: "Migliorare i futuri servizi"
Baronissi, la Sindaca Petta: “Inaugurata la prima casetta del Book Crossing nella Villa Comunale”
Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Baronissi accoglie la terza edizione del Festival della Pace” - - X Vai su X
Questa mattina la Sindaca Anna Petta, l’Assessora allo Sport Anna Sica e il Consigliere comunale Giuseppe Pasquile hanno partecipato al Raduno degli arbitri della Sezione AIA di Salerno, iniziativa patrocinata dal Comune di Baronissi. Ieri gli arbitri hanno s - facebook.com Vai su Facebook
Campania, la Sindaca di Baronissi Anna Petta nella Direzione Regionale del Partito Democratico - Anna Petta: “Una grande responsabilità e un impegno per un PD aperto, unito e vicino ai territori” ... Secondo sciscianonotizie.it
Baronissi, la sindaca Anna Petta nella direzione regionale del PD - L'articolo Baronissi, la sindaca Anna Petta nella direzione regionale del PD proviene da OttoPagine. Riporta msn.com