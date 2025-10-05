La settimana di Dossier | l' affare milionario del palazzo ex Sicilcassa alla Noce c' è chi dice no al pizzo

Alla fine la firma è arrivata: lo storico palazzo ex Sicilcassa di via Cordova, 12 piani ad angolo con via Libertà, è stato venduto. La Regione ci aveva fatto un pensierino, ma niente da fare. A spuntarla sono stati importanti imprenditori. Dietro questo affare milionario? Una trattativa lunga e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it